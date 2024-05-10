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Бывший игрок НБА приговорён к 40 месяцам тюремного заключения

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Он обвиняется в мошенничестве

Бывший игрок НБА приговорён к 40 месяцам тюремного заключения

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок НБА и чемпион лиги в составе "Бостон Селтикс" Глен Дэвис приговорён к 40 месяцам тюремного заключения. Об этом пишет USA TODAY.

Дэвиса осудили из-за мошенничества с планом медицинского страхования экс-игроков НБА. Вместе с некоторыми другими баскетболистами, в частности Тони Алленом и Терренсом Уильямсом, Дэвис подавал заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которые на самом деле им не оказывались.

Сообщается, что Дэвис подал на общую сумму $ 132 000. Кроме того, он заявлял, что 2 октября 2018 года получал стоматологическую помощь на сумму $ 27 200 в Беверли-Хиллз. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов при помощи данных геолокации его мобильного телефона установили, что в это время он находился в другом месте.

Условия его условно-досрочного освобождения включают посещение занятий по финансовому менеджменту и обязательное лечение от наркозависимости.

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