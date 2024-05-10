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Финикс Санз может подписать контракт с экс-тренером Милуоки Бакс
Ранее клуб уволил Фрэнка Фогеля
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
"Финикс Санз" рассматривает кандидатуру Майка Буденхольцера на пост главного тренера клуба, сообщает ESPN.
По данным источника, он является основной целью клуба. Ожидается, что переговоры будут быстро продвигаться к сделке.
Буденхольцер может стать третьим главным тренером "Финикса" за последние три сезона.
Ранее "Финикс" уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера.
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