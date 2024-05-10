Финикс Санз может подписать контракт с экс-тренером Милуоки Бакс

"Финикс Санз" рассматривает кандидатуру Майка Буденхольцера на пост главного тренера клуба, сообщает ESPN.

По данным источника, он является основной целью клуба. Ожидается, что переговоры будут быстро продвигаться к сделке.

Буденхольцер может стать третьим главным тренером "Финикса" за последние три сезона.

Ранее "Финикс" уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера.