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Кайри Ирвинг: Мы все очень хорошо знаем Дончича и не переживаем насчёт его промахов
Баскетболист высказался о промахах баскетболиста
Фото: eurohoops.net
Защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг отметил значимость своего одноклубника Луки Дончича для общекомандных успехов, несмотря на игры с большим количеством промахов.
"Многие из его промахов проходят буквально в сантиметре от нужной точки. Мы все очень хорошо знаем Дончича и не переживаем насчёт его промахов. Мы должны продолжать подпитывать его уверенность в себе. Но всё начинается с него. Чтобы мы как коллектив были успешны, он должен успешно исполнять свою роль и быть звездой этой команды. А когда приходит наше время сиять, он даёт нам такую возможность", — заявил Ирвинг на послематчевой пресс-конференции.
"Даллас" смог одержать победу во втором матче серии с "Оклахомой" (119:110). Дончич набрал 29 очков, попав 11 бросков при 21 попытке.
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