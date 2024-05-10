Кайри Ирвинг: Мы все очень хорошо знаем Дончича и не переживаем насчёт его промахов

Защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг отметил значимость своего одноклубника Луки Дончича для общекомандных успехов, несмотря на игры с большим количеством промахов.

"Многие из его промахов проходят буквально в сантиметре от нужной точки. Мы все очень хорошо знаем Дончича и не переживаем насчёт его промахов. Мы должны продолжать подпитывать его уверенность в себе. Но всё начинается с него. Чтобы мы как коллектив были успешны, он должен успешно исполнять свою роль и быть звездой этой команды. А когда приходит наше время сиять, он даёт нам такую возможность", — заявил Ирвинг на послематчевой пресс-конференции.

"Даллас" смог одержать победу во втором матче серии с "Оклахомой" (119:110). Дончич набрал 29 очков, попав 11 бросков при 21 попытке.