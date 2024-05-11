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НБА. Плей-офф. Индиана побеждает Нью-Йорк, Миннесота уступает Денвер
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" - "Нью-Йорк"
111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16)
Счет в серии: 1-2
"Миннесота" - "Денвер"
90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24)
Счет в серии: 2-1
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