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НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Оклахому, Кливленд уступает Бостону
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Оклахома"
105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23)
Счет в серии: 2-1
"Кливленд" - "Бостон"
93:106 (28:30, 20:27, 21:27, 24:22)
Счет в серии: 1-2
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