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НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Оклахому, Кливленд уступает Бостону

Баскетбол

Результаты матчей плей-офф

НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Оклахому, Кливленд уступает Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Оклахома"

105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23)

Счет в серии: 2-1

"Кливленд" - "Бостон"

93:106 (28:30, 20:27, 21:27, 24:22)

Счет в серии: 1-2

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