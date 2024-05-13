Плей-офф НБА. Индиана громит Нью-Йорк, Денвер сравнял счет в серии с Миннесотой

В ночь с 12 на 13 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, где прошли два матча полуфинальных серий плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Западе и Востоке.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 13 мая

"Индиана Пэйсерс" — "Нью-Йорк Никс" — 121:89 (счёт в серии 2-2).

"Миннесота Тимбервулвз" — "Денвер Наггетс" — 107:115 (счёт в серии 2-2).

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали стал защитник Энтони Эдвардс ("Миннесота") и центровой Никола Йокич ("Денвер"), набравшие 44 и 35 очков соответственно.

Центровые "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер оформили дабл-даблы. На счету доминиканца 13 очков и 12 подборов, у француза 11 очков и 14 подборов. Также дабл-даблом отметился защитник "Индианы" Ти Джей Макконнелл (15 очков и 10 передач).