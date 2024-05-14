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Плей-офф НБА. Оклахома вырвала победу у Далласа, Бостон увеличил отрыв в серии с Кливлендом
Результаты матчей плей-офф НБА
Фото: loveinsuar.live
14 мая в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча.
Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 14 мая
"Кливленд Кавальерс" — "Бостон Селтикс" — 102:109.
"Даллас Маверикс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 96:100.
В одном из матчей "Даллас Маверикс" принимал "Оклахому-Сити Тандер". Гости одержали победу со счётом 100:96 и сравняли счёт в серии — 2-2.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. На его счету 34 очка, восемь подборов и пять результативных передач.
Следующая встреча между командами состоится 16 мая.
В параллельном матче "Кливленд Кавальерс" принимал "Бостон Селтикс". Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" и завершилась победой гостей со счётом 109:102. Лучшим игроком матча стал форвард "Бостона" Джейсона Тейтума. Он набрал 33 очка, совершил 11 подборов и отдал пять передач.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу "Бостона". Следующий матч между командами состоится 16 мая в Бостоне.
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