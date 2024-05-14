Плей-офф НБА. Оклахома вырвала победу у Далласа, Бостон увеличил отрыв в серии с Кливлендом

14 мая в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча.

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 14 мая

"Кливленд Кавальерс" — "Бостон Селтикс" — 102:109.

"Даллас Маверикс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 96:100.

В одном из матчей "Даллас Маверикс" принимал "Оклахому-Сити Тандер". Гости одержали победу со счётом 100:96 и сравняли счёт в серии — 2-2.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. На его счету 34 очка, восемь подборов и пять результативных передач.

Следующая встреча между командами состоится 16 мая.

В параллельном матче "Кливленд Кавальерс" принимал "Бостон Селтикс". Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе "Рокет Мортгедж Филдхаус" и завершилась победой гостей со счётом 109:102. Лучшим игроком матча стал форвард "Бостона" Джейсона Тейтума. Он набрал 33 очка, совершил 11 подборов и отдал пять передач.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу "Бостона". Следующий матч между командами состоится 16 мая в Бостоне.