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ВИДЕО. Сын Леброна Джеймса реализовал 12 трехочковых бросков подряд

Баскетбол

Невероятная серия бросков

ВИДЕО. Сын Леброна Джеймса реализовал 12 трехочковых бросков подряд

Фото: S.E.O.

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, реализовал 12 подряд трёхочковых бросков.

Бронни это сделал во время драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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ЛеБрон Джеймс
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