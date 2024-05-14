ВИДЕО. Сын Леброна Джеймса реализовал 12 трехочковых бросков подряд

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, реализовал 12 подряд трёхочковых бросков.

Бронни это сделал во время драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.