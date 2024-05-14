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ВИДЕО. Сын Леброна Джеймса реализовал 12 трехочковых бросков подряд
Невероятная серия бросков
Фото: S.E.O.
Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, реализовал 12 подряд трёхочковых бросков.
Бронни это сделал во время драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.
Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.
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