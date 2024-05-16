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Бостон вышел в финал плей-офф НБА, Даллас повел в серии с Оклахомой

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Результаты матчей плей-офф НБА

Бостон вышел в финал плей-офф НБА, Даллас повел в серии с Оклахомой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

16 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча.

Результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА

"Бостон Селтикс" — "Кливленд Кавальерс" — 113:98.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Даллас Маверикс" — 92:104.

В пятом мате второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), "Бостон Селтикс" принимал "Кливленд Кавальерс". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:98.

Благодаря этой победе "Селтикс" вышли в финал Восточной конференции плей-офф НБА (4-1 в серии).

Таким образом, "Бостон" выдал самую длинную серию в истории франшизы за 36 лет. Последняя серия "Селтикс" состоялась в период с 1984 по 1988 год, тогда у команды было пять выходов в финал Восточной конференции подряд.

Одним из лучших игроков матча стал тяжёлый форвард "Кливленда" Эвана Мобли. На его счету 33 очка, семь подборов и четыре результативные передачи.

В параллельном матче разыгрывающий "Даллас" обыграл "Оклахому" и вышел вперед в серии (3:2). В составе гостей отметился Лука Дончича, набрав 31 очко, сделав 10 подборов и отдав 11 передач.

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