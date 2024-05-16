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Лука Дончич вышел на второе место по трипл-даблам в плей-офф среди игроков младше 25 лет
Словенец от матча к матчу демонстрирует значительный прогресс
Фото: Blaze Trends
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич набрал 31 очко, 10 подборов и 11 результативных передач в пятом матче серии второго раунда с "Оклахома-Сити Тандер".
Таким образом, словенец оформил уже свой третий трипл-дабл в нынешнем розыгрыше в плей-офф вышел на второе место по этому показателю в истории НБА среди игроков младше 25 лет.
Первым по этому показателю является Оскар Робертсон, которому удавалось оформить семь трипл-дабл за отдельный постсезон в возрасте младше 25 лет.
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