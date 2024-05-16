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Форвард Бостона Джейлен Браун получит бонус в размере $ 369 тыс

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Неплохой бонус для команды

Форвард Бостона Джейлен Браун получит бонус в размере $ 369 тыс

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бостон Селтикс" переиграл "Кливленд Кавальерс" в серии второго раунда со счётом 4-1. Таким образом, форвард "кельтов" Джейлен Браун получит бонус в размере $ 369 тыс. за выход в финал конференции, сообщает инсайдер Бобби Маркс в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Браун отобрался уже на свой третий Матч всех звёзд в карьере. В регулярном сезоне он в среднем набирал 23 очка и 5,5 подбора.

Напомним, в серии первого раунда "Бостон" переиграл "Майами Хит" в противостоянии со счётом 4-1.

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