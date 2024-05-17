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Лос-Анджелес Лейкерс провёл собеседование с Бронни Джеймсом

Баскетбол

Молодой талант впечатлил руководство клуба

Лос-Анджелес Лейкерс провёл собеседование с Бронни Джеймсом

Фото: peoples

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лос-Анджелес Лейкерс", скорее всего, выберет на драфте Бронни Джеймса под 55-м номером. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Los Angeles Times.

Собеседование "озёрников" с 19-летним сыном Леброна Джеймса прошло в Чикаго. Сообщается, что Бронни хорошо проявил себя и впечатлил менеджеров клуба результатами спортивных тестов и сильной игрой.

Также участие в игре принимали Джамал Шид из "Хьюстона", Адем Бона из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Осо Игодаро из "Маркетта" и Кей Джей Симпсон из "Колорадо".

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Лос-Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс
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