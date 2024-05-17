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Лос-Анджелес Лейкерс провёл собеседование с Бронни Джеймсом
Молодой талант впечатлил руководство клуба
Фото: peoples
"Лос-Анджелес Лейкерс", скорее всего, выберет на драфте Бронни Джеймса под 55-м номером. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Los Angeles Times.
Собеседование "озёрников" с 19-летним сыном Леброна Джеймса прошло в Чикаго. Сообщается, что Бронни хорошо проявил себя и впечатлил менеджеров клуба результатами спортивных тестов и сильной игрой.
Также участие в игре принимали Джамал Шид из "Хьюстона", Адем Бона из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Осо Игодаро из "Маркетта" и Кей Джей Симпсон из "Колорадо".
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