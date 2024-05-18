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НБА. Плей-офф. Индиана сравнивает счет в серии против Нью-Йорк

Баскетбол

Результаты матча плей-офф

НБА. Плей-офф. Индиана сравнивает счет в серии против Нью-Йорк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 мая состоялся матч второго раунда плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Индиана" – "Нью-Йорк"

116 – 103 (29-30; 32-21; 27-24; 28-28)

Счет в серии: 3-3

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