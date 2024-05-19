Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Плей-офф. Даллас минимально побеждает Оклахому и проходит дальше
Результаты матча плей-офф
Фото: loveinsuar.live
В ночь с 18 на 19 мая состоялся матч второго раунда плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Даллас"↑ – "Оклахома"
117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:26)
Счет в серии: 4-2
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Объединительный бой в супер-тяжелом весе. Как это было
- Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Лос-Анджелес Лейкерс провёл собеседование с Бронни Джеймсом
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн