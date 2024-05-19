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НБА. Плей-офф. Даллас минимально побеждает Оклахому и проходит дальше

Баскетбол

Результаты матча плей-офф

НБА. Плей-офф. Даллас минимально побеждает Оклахому и проходит дальше

Фото: loveinsuar.live

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 мая состоялся матч второго раунда плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Даллас"↑ – "Оклахома"

117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:26)

Счет в серии: 4-2

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