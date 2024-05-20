НБА. Превью предпоследней стадии плей-офф: Дончич VS Эдвардс, а Кельты попытаются укротить Иноходцев

В сильнейшей баскетбольной лиге мира приближается развязка. 26 команд из 30 уже "на рыбалке". Рассказываем о тех, кто остался при делах.

Восток: "Бостон Селтикс" (1) - "Индиана Пейсерс" (6)

С самого начала сезона "Кельтов" считали едва ли не главным фаворитом на победу в Восточной Конференции. Поэтому их присутствие на этой стадии вряд ли удивляет. Один из самых ярких звездных дуэтов лиги Джейсон Тейтум - Джейлен Браун дополнили Дрю Холидей и Кристапс Порзингис. При таких условиях некоторой неожиданностью является лишь то, что "Зеленые" не "свипнули" ни одного соперника на пути к финалу. Хотя будем честными: поражения во вторых матчах серий с "Майами" и "Кливлендом" не слишком повлияли на интригу противостояний и выглядят временным затмением. Но к этому мы еще вернемся.

Совсем не так с "Индианой". Да, финалист "NBA In-Season Tournament". Да, самая результативная команда регулярки. Безусловно, коллектив Рика Карлайла - один из прорывов сезона, но вряд ли пребывание "Иноходцев" в квартете лучших команд плей-офф можно назвать ожидаемым. Однако звезды были на их стороне. У "Милуоки" всю серию пропускал Яннис, после третьей игры вылетел Лиллард. И, даже после такого нокдауна, на энтузиазме стариков Миддлтона и Лопеса "Олени" смогли затянуть серию до шестого матча. Еще больше испытаний постигло соперника "Индианы" по второму раунду. Хорошо, к отсутствию Джулиуса Рэндла "Никс" привыкли, да и сильно ли они от этого пострадали - вопрос дискуссионный. Но во время постсезона из ростера "Нью-Йорка" поочередно вылетели Боян Богданович, Митчелл Робинсон, и, самое страшное - ключевой защитный игрок ОуДжи Ануноби. Даже такая обескровленная команда Тома Тибодо вела в серии 2:0 и 3:2. Но на 7 матч больше энергии сохранили "Пейсерс". Хотя как не вспомнить, что злосчастные "Никс" в третьей четверти потеряли еще и свою первую звезду Джейлена Брансона, который сломал руку. После этого вопрос о победителе серии отпал окончательно.





Почему "Бостон"?

1. Математика. Стартовая пятерка "Бостона" Тейтум, Браун, Уайт, Порзингис и Холидей набирает в этом плей-офф 88.3 очка за игру. На счету оппонентов - 80.9. В условиях, когда ростер сокращается до семи, максимум - восьми игроков, фактор силы основных исполнителей приобретает решающее значение;

2. Опыт. "Кельты" седьмой сезон строят команду вокруг дуэта Тейтум - Браун. Пока что самый большой успех франшизы в этот период - финал НБА 2022-го года, проигранный "Голден-Стейт". Однако у соперников аналогичный опыт имеет только Паскаль Сиакам;

3. Защита. Среди квартета, продолжающего борьбу за чемпионские перстни, у "Бостона" - лучший оборонительный рейтинг (96.7 очка за игру). Да, частично это можно списать на слабость "Майами" без Джимми Батлера и другой команды одного игрока "Кливленда". Но факт остается фактом: у "Селтикс" индивидуально сильно защищается вся стартовая пятерка. В семи матчах из десяти, команда пропустила меньше сотни очков, что выигрывает титулы: атака или оборона - вопрос дискуссионный, но в данном случае есть подозрение, что второе.





Почему "Индиана"?

1. Тренер. Наставник "Пейсерс" - один из самых опытных специалистов лиги. За плечами Рика Карлайла - 22 сезона в статусе главного тренера команд НБА. В сезоне 2010-2011 под его руководством сформировалась едва ли не самая сенсационная команда-чемпион - "Даллас Маверикс". Да, после того сезона карьера Рика несколько потускнела. Но он знает, как выигрывать титул, более того - делать это в статусе андердога. Оппонирует Карлайлу 35-летний Джо Мазулла - человек, который во время прошлого сезона совершенно случайно возглавил "Бостон". Тренер-новичок пока выглядит вполне декоративной фигурой. В прошлом сезоне его команда проиграла на этой стадии значительно более слабому на бумаге "Майами". Аналогичная диспозиция - в противостоянии Мазуллы и Карлайла в пользу последнего;

2. Тейтум и Браун. Второй фактор вытекает из первого - у "Бостона" юный тренер без опыта и, есть подозрение, с низким уровнем авторитета. Даже во время нынешнего пост-сезона, который команда прошла в полутренировочном режиме, невооруженным глазом было заметно отсутствие "тренерской руки". Как только у "Бостона" что-то шло не по плану, команда сбивалась на индивидуальные проходы Тейтума и Брауна, которые шли против всей команды или бросали "кирпичные" трехочковые через 2 пары рук. Оба поражения в нынешнем плей-офф возникли именно при таких обстоятельствах.

3. Отсутствие Порзингиса. В 4-м матче серии с "Майами" "Единорог" растянул правую камбаловидную мышцу. Пока его отсутствие не повлекло больших проблем для команды. Но, если у "Индианы" ничего не случится с Майлзом Тернером и Паскалем Сиакамом, все может измениться. Пока что американские СМИ пишут, что латвиец пропустит первые 2 матча финала Конференции. У "Индианы" отсутствует только игрок ротации Бенедикт Матурин - очевидно менее важная потеря по сравнению с Порзи.

Прогноз: 4:1 ("Бостон")

Несмотря на указанные недостатки, очевидный фаворит серии - "Бостон". У "Селтикс" значительно выше уровень индивидуального таланта, а умение их лидеров на обеих половинах площадки должны стать ключевым фактором.

Запад: "Миннесота Тимбервулвз" (3) - "Даллас Маверикс" (5)

Еще более неожиданная пара финалистов - на значительно более конкурентном Западе. Давно "рыбачат" "Голден-Стейт", "Финикс", "Лейкерс" и "Клипперс". Вчера к этой компании присоединился один из главных фаворитов сезона и действующий на тот момент чемпион - "Денвер". Два очень именитых "скальпа" - в коллекции "Миннесоты". В первом раунде "Волки" просто уничтожили "Финикс" - 4:0, исключив из игры звездное трио Дюрант - Букер - Бил. Первые 2 матча серии с "Денвером" стали как бы продолжением противостояния с "Санс" - 2 выездные победы, Йокича и компанию ограничили до 89.5 очков за игру. Но затем произошел перелом - "Денвер" как будто подобрал ключ к защите команды Криса Финча и победил трижды подряд. У лидеров "Миннесоты" Карла-Энтони Таунса и Руди Гобера ранее сформировалась репутация ментально слабых игроков, от которых мало импакта в матчах навылет. Но раньше этот дуэт не был почётом к игроку такого уровня, как Энтони Эдвардс. Как Такой Энтони Эдвардс. Прямо сейчас защитник - самый результативный игрок среди тех, кто не вылетел - 28.9 очка, 50.4% с игры, 39.8% из-за дуги. 6-ю игру "Миннесота" забрала с аномальной разницей в 45 очков; в седьмой - ликвидировала -15 после первой половины (рекордный камбэк в истории седьмых матчей).

"Даллас" - одна из самых "веселых" команд регулярки. Тем удивительнее трансформация в матчах навылет. В пяти матчах из двенадцати техасцы ограничили соперников до отметки "меньше 100" (даже больше - от 93-х до 89-ти), причем регулярно наблюдалось явление, сравнимое с Лох-Несским чудовищем - о нем все слышали, но почти никто не видел - да, я о защите Луки Дончича). Своей энергией и габаритами "Мавс" сначала смутили "Клипперс", которые, кажется, готовились к "Далласу" с регулярки; во втором раунде "Ковбои" подобрали ключ и к молодой "Оклахоме-Сити". И это - несмотря на плохое физическое состояние Луки, которое значительно усилил подлый фол Рассела Уэстбрука, и очень нестабильную игру Кайри Ирвинга. Х-фактором, помимо защиты, стала игра ролевиков - Вашингтона, Джонса, Хеффорда, Лайвли. Как следствие - сильнейшая атака этого плей-офф (116.6 очка за игру).





Почему "Миннесота"?

1. Защита. Как бы меня не впечатлила оборона "Мавс", это - козырь команды из Миннеаполиса. Система, построенная вокруг Руди Гобера, стала непреодолимой преградой для чемпионского "Денвера" во главе с лучшим игроком мира Николой Йокичем, а это - очень показательно. Ростер "Волков" просто кишит игроками, которые имеют и скорость, и габариты, а значит - дают защиту на всех позициях. Как быть с проходами под корзину, где тебя ждут длинные руки Гобера, Таунса, Макдэниелса, Рида - вопрос для Джейсона Кидда. Ответ станет ключом ко всей серии.

2. Здоровье Дончича. 27.3 очка за матч, 42.3 с игры в целом и 30% - из-за дуги - красноречивые показатели, порождающие вывод: Лука играет не на максимуме. Последние 2 матча против Оклахомы дали повод для оптимизма, но вопросы все равно остаются, тем более - против такой атлетичной защиты;

3. Сверхмотивация. "Миннесота" прямо сейчас может переписать историю: парни Криса Финча повторили величайшее достижение франшизы - 20 лет назад Кевин Гарнетт также вывел "Волков" в финал Конференции, но "Волки" уступили "Лейкерс" Шака и Коби 2:4. Сейчас Эдвардс и окружение, по моему мнению, выглядят перспективнее своих предшественников в борьбе за выход в главный финал.





Почему "Даллас"?

1. Связка Дончич - Ирвинг - едва ли не самый сильный индивидуально дуэт в лиге. Если словенец подлечил свои травмы, у техасцев однозначно будут шансы на проход. В этом плей-офф Лука доказывает - он не только мастер изоляций, но и топ-3 разыгрывающий мира;

2. Ролевики. Выдающаяся игра ПиДжея Вашингтона и Деррика Джонса - следствие гениальности Луки как разыгрывающего. Если им удастся удержать дальние попадания на нынешнем уровне 40.7 и 37.5 процента соответственно - эта серия, как минимум, затянется;

3. Таунс слабее, чем Кайри. Если первые звезды команд, Эдвардс и Дончич - примерно равны (Лука лучше разыгрывает, Энтони - более атлетичный и лучше защищается), то в противостоянии вторых номеров очевидное преимущество у команды Джейсона Кидда. Прямо сейчас Ирвинг набирает чуть больше 21-го очка за игру, Таунс - около 19-ти. При этом для Кайри такой показатель - однозначная неудача, Таунс же никогда не блистал результативностью далеко за 20, тем более - в плей-офф. Кроме того, защитник "Далласа" - известный мастер дриблинга и изоляций, равных которому защита "Волков" еще не останавливала. Если австралиец прибавит, это может стать для "Тимбервулвз" задачей со звездочкой.

Прогноз: 3:4 (проход "Далласа")

Очень сложная серия, в которой все будут решать мелочи. Рискну пропустить, что опыт и мастерство Луки и Кайри перевесят сумасшедший кураж Энтони Эдвардса, Таунс не станет поддержкой на уровне второй звезды, а ролевики играют на равных.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine