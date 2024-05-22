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Бостон обыграл Индиану в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

Баскетбол

Все решилось в овертайме

Бостон обыграл Индиану в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 мая на арене "Ти-Ди Гарден" в американском Бостоне завершился первый матч серии плей-офф финала Восточной конференции НБА. Хозяева площадки "Бостон Селтикс" одержали победу над "Индианой Пэйсерс" со счётом 133:128 OT и вышли вперёд в серии — 1-0.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч

Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс 133:128 OT

По итогам четырёх четвертей основного времени на табло была зафиксирована ничья — 117:117. Для определения победителя соперникам пришлось сыграть овертайм, который завершился в пользу баскетболистов "Селтикс".

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум ("Бостон"), на счету которого дабл-дабл — 36 набранных очков, 12 подборов и четыре результативных паса. Вторая игра серии между "Селтикс" и "Пэйсерс" также пройдёт в Бостоне и состоится в ночь с 23 на 24 мая.

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