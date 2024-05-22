Крис Пол может продолжить карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Крис Пол может присоединиться к "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом во время выступления на канале Йована Бухи в YouTube рассказал инсайдер Эрик Пинкус.

"С моей стороны было бы упущением, если бы я не упомянул, что Крис Пол – реальная возможность. Существует большая вероятность, что "Уорриорз" обменяют его. Или же просто он их покинет. Очевидно, что у Криса с Леброном близкие отношения. Я считаю, что в этом есть большой смысл", — сказал Пинкус.

В нынешнем сезоне НБА Пол принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 9,2 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 6,8 передачи.