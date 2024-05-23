Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА назвала символические сборные сезона
Леброн Джеймс попал список лучших
Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2023/2024.
Первая пятёрка: Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум.
Вторая пятёрка: Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.
Третья пятёрка: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибёртон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.
Напомним, победителем регулярного чемпионата Восточной конференции стал "Бостон Селтикс". В Западной конференции лучшей командой стала "Оклахома-Сити Тандер".
В полуфинале плей-офф НБА "Бостон Селтикс" встречается с "Индианой Пэйсерс", а "Миннесота Тимбервулвз" играет в серии с "Даллас Маверикс".
Популярное сейчас
- Финалы Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
- Экс-игрок Барселоны Линекер: Алонсо - аут
- Защитником Шахтера интересуются клубы Италии и Франции
- НБА. Плей-офф. Даллас минимально побеждает Оклахому и проходит дальше
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО