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НБА назвала символические сборные сезона

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Леброн Джеймс попал список лучших

НБА назвала символические сборные сезона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2023/2024.

Первая пятёрка: Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум.

Вторая пятёрка: Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.

Третья пятёрка: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибёртон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.

Напомним, победителем регулярного чемпионата Восточной конференции стал "Бостон Селтикс". В Западной конференции лучшей командой стала "Оклахома-Сити Тандер".

В полуфинале плей-офф НБА "Бостон Селтикс" встречается с "Индианой Пэйсерс", а "Миннесота Тимбервулвз" играет в серии с "Даллас Маверикс".

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