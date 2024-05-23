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Даллас обыграл Миннесоту в первом матче серии плей-офф НБА

Баскетбол

Тяжелый матч получился для обеих команд

Даллас обыграл Миннесоту в первом матче серии плей-офф НБА

Фото - Facebook

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 мая в американском Миннеаполисе завершился первый матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между "Миннесотой Тимбервулвз" и "Даллас Маверикс". Гости одержали победу и вышли вперёд в серии — 1-0.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс 108:105

Первая половина матча осталась за "Тимбервулвз" — преимущество "Миннесоты" доходило до девяти очков, от которых к большому перерыву осталось три.

В третьей четверти на заключительном отрезке "Маверикс" смогли уйти вперёд на восемь очков, однако рывок 13:1 вернул лидерство хозяевам. И всё же концовка встречи благодаря ответному рывку 8:0 осталась за "Далласом".

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты "Маверикс" Лука Дончич, который набрал 33 очка, и Кайри Ирвинг, набравший 30 очков. Второй матч полуфинальной серии НБА между "Миннесотой Тимбервулвз" и "Даллас Маверикс" пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая.

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Миннесота Тимбервулвз Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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