  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций

Баскетбол

Словенец демонстрирует невероятный прогрес

Лука Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций

Фото: Fox News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич установил исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по среднему количеству набранных очков в финалах конференций.

Дончич в среднем за игру, которая проходит в рамках финала конференций, набирает 32,2 очка, что является историческим максимумом.

Напомним, сегодня состоялся первый матч между "Даллас Маверикс" и "Миннесотой Тимбервулвз" в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Игра завершилась со счётом 108:105 в пользу "Даллас Маверикс". Наиболее результативным игроком встречи стал Дончич. Ему удалось набрать 33 очка.

Второй матч полуфинальной серии НБА между "Миннесотой Тимбервулвз" и "Даллас Маверикс" пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая.

По теме
yellow-arrow
Даллас обыграл Миннесоту в первом матче серии плей-офф НБА
yellow-arrow
НБА назвала символические сборные сезона
yellow-arrow
Крис Пол может продолжить карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости