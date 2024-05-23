Лука Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич установил исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по среднему количеству набранных очков в финалах конференций.

Дончич в среднем за игру, которая проходит в рамках финала конференций, набирает 32,2 очка, что является историческим максимумом.

Напомним, сегодня состоялся первый матч между "Даллас Маверикс" и "Миннесотой Тимбервулвз" в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Игра завершилась со счётом 108:105 в пользу "Даллас Маверикс". Наиболее результативным игроком встречи стал Дончич. Ему удалось набрать 33 очка.

Второй матч полуфинальной серии НБА между "Миннесотой Тимбервулвз" и "Даллас Маверикс" пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая.