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Лука Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций
Словенец демонстрирует невероятный прогрес
Фото: Fox News
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич установил исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по среднему количеству набранных очков в финалах конференций.
Дончич в среднем за игру, которая проходит в рамках финала конференций, набирает 32,2 очка, что является историческим максимумом.
Напомним, сегодня состоялся первый матч между "Даллас Маверикс" и "Миннесотой Тимбервулвз" в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Игра завершилась со счётом 108:105 в пользу "Даллас Маверикс". Наиболее результативным игроком встречи стал Дончич. Ему удалось набрать 33 очка.
Второй матч полуфинальной серии НБА между "Миннесотой Тимбервулвз" и "Даллас Маверикс" пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая.
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