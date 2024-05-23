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Мерседес не заинтересован в подписании Ньюи
В команде решили отказаться от такой идеи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Мерседес" больше не заинтересован в подписании контракта с главой технического департамента "Ред Булл" Эдрианом Ньюи. Об этом пишет Motorsport Italia.
Немецкая команда всерьёз изучала возможность заполучить покидающего "Ред Булл" конструктора, но в итоге её руководство решило полностью довериться Джеймсу Эллисону и строить технический штаб вокруг этого специалиста.
Напомним, что в "Мерседес" из "Феррари" переходят бывший главный конструктор "Скудерии" Симоне Реста и руководитель отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.
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