Мерседес не заинтересован в подписании Ньюи

"Мерседес" больше не заинтересован в подписании контракта с главой технического департамента "Ред Булл" Эдрианом Ньюи. Об этом пишет Motorsport Italia.

Немецкая команда всерьёз изучала возможность заполучить покидающего "Ред Булл" конструктора, но в итоге её руководство решило полностью довериться Джеймсу Эллисону и строить технический штаб вокруг этого специалиста.

Напомним, что в "Мерседес" из "Феррари" переходят бывший главный конструктор "Скудерии" Симоне Реста и руководитель отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.