  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Мерседес не заинтересован в подписании Ньюи
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес не заинтересован в подписании Ньюи

Баскетбол

В команде решили отказаться от такой идеи

Мерседес не заинтересован в подписании Ньюи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мерседес" больше не заинтересован в подписании контракта с главой технического департамента "Ред Булл" Эдрианом Ньюи. Об этом пишет Motorsport Italia.

Немецкая команда всерьёз изучала возможность заполучить покидающего "Ред Булл" конструктора, но в итоге её руководство решило полностью довериться Джеймсу Эллисону и строить технический штаб вокруг этого специалиста.

Напомним, что в "Мерседес" из "Феррари" переходят бывший главный конструктор "Скудерии" Симоне Реста и руководитель отдела приложений, отвечающих за производительность машины, Энрико Сампо.

По теме
yellow-arrow
Бронни Джеймс провел тренировку на базе Лейкерс
yellow-arrow
Лука Дончич установил рекорд НБА по среднему количеству набранных очков в финалах конференций
yellow-arrow
Даллас обыграл Миннесоту в первом матче серии плей-офф НБА
Мерседес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости