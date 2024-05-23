  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Бронни Джеймс провел тренировку на базе Лейкерс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бронни Джеймс провел тренировку на базе Лейкерс

Баскетбол

Похоже, что баскетболист все же окажется в составе "озерников"

Бронни Джеймс провел тренировку на базе Лейкерс

Фото: peoples

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сын лёгкого форварда и лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни посетил тренировочную базу "озёрников". Бронни принял участие в тренировке, продемонстрировав свой игровой арсенал. В этот момент на базе "Лос-Анджелеса" находился Леброн, Энтони Дэвис, руководители лиги и некоторые звёзды НБА.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джамал Кроуфорд после увиденного заявил, что Бронни делает всё правильно, признавшись, что наблюдал бы за ним, даже если бы не знал, что это сын Леброна.

Ранее издание The Athletic сообщало, что "Лос-Анджелес" в 2024 году готов задрафтовать Бронни, чтобы осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном.

По теме
yellow-arrow
Названа сумма нового контракта Луки Дончича
yellow-arrow
Кливленд уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа
yellow-arrow
Мерседес не заинтересован в подписании Ньюи
ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости