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Кливленд уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа

Баскетбол

Команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции

Кливленд уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Об этом на своей странице в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд" занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения. В первом раунде плей-офф "Кавальерс" прошли "Орландо Мэджик" (4-3 в серии), а во втором уступили "Бостон Селтикс" (1-4 в серии).

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Кливленд Кавальерс
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Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 18:29
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
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Комментарии 1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 18:29
привет я знаю что делать чтобы выиграть у России теоретически Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
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