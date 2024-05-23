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Кливленд уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа
Команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции
фото - Getty Images
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Об этом на своей странице в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд" занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения. В первом раунде плей-офф "Кавальерс" прошли "Орландо Мэджик" (4-3 в серии), а во втором уступили "Бостон Селтикс" (1-4 в серии).
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