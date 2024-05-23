Названа сумма нового контракта Луки Дончича

Благодаря попаданию в первую символическую сборную НБА по итогам регулярного сезона-2023/2024 словенский разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич может подписать новый контракт на сумму около $ 346 млн. Об этом пишет ESPN.

Отмечается, что Дончич сперва будет получать примерно $ 60 млн в 2026–2027 годах, а к 2030–2031 годам его годовая зарплата вырастет примерно до $ 79 млн.

Защитник "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер может рассчитывать на четырёхлетнее продление контракта на сумму около $ 294 млн.