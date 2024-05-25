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НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Миннесоту и увеличивает отрыв в серии

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф

НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Миннесоту и увеличивает отрыв в серии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 мая состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Миннесота" – "Даллас"

108 – 109 (32-26; 28-22; 26-31; 22-30)

Счет в серии: 0-2

"Миннесота": Эдвардс (21 + 7 передач), Конли (18), Гобер (16 + 10 подборов), Таунс (15 + 7 подборов), Макдениэлс (2) – старт; Род (23), Андерсон (7), Александер-Уокер (6), Моррис (0).

"Даллас": Дончич (32 + 10 подборов + 13 передач), Ирвинг (20 + 6 передач), Геффорд (16 + 5 блок-шотов), Вашингтон (10), Д. Джонс (4) – старт; Лайвли (14+9 подборов), Харди (8), Грин (5), Экзам (0), Хардуэй (0).

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