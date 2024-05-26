Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Индиану и увеличивает разрыв в серии
Результаты матча плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 мая состоялся матч плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Индиана" – "Бостон"
111 – 114 (31-32; 38-25; 21-24; 21-33)
Счет в серии: 0-3
"Индиана": Нембард (32 + 9 передач), Сиакам (22 + 6 передач), Тернер (22 + 10 подборов + 5 потерь), Несмит (4), Шеппард (0) – старт; Макконнелл (23 + 9 подборов + 6 передач), Топпин (4), Джексон (2), Макдермотт (2).
"Бостон": Тейтум (36 + 10 подборов + 8 передач), Браун (24), Хорфорд (23), Холидей (14 + 9 подборов), Уайт (13 + 7 передач + 4 блок-шота) – старт; Тиллман (2), Притчард (2), Бриссетт (0), Хаузер (0).
Популярное сейчас
- Бывший клуб Реброва и Ярмоленко во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов Азии
- Максимов: Нужно закрыть долги перед иностранцами, игравшими в команде раньше. Есть вопросы, большие вопросы
- Матч, лишивший львовян еврокубков. Рух - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
- НБА назвала символические сборные сезона
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО