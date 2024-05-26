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НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Индиану и увеличивает разрыв в серии

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф

НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Индиану и увеличивает разрыв в серии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 мая состоялся матч плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Индиана" – "Бостон"

111 – 114 (31-32; 38-25; 21-24; 21-33)

Счет в серии: 0-3

"Индиана": Нембард (32 + 9 передач), Сиакам (22 + 6 передач), Тернер (22 + 10 подборов + 5 потерь), Несмит (4), Шеппард (0) – старт; Макконнелл (23 + 9 подборов + 6 передач), Топпин (4), Джексон (2), Макдермотт (2).

"Бостон": Тейтум (36 + 10 подборов + 8 передач), Браун (24), Хорфорд (23), Холидей (14 + 9 подборов), Уайт (13 + 7 передач + 4 блок-шота) – старт; Тиллман (2), Притчард (2), Бриссетт (0), Хаузер (0).

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