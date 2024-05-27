НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Миннесоту и находится в шаге от финала

В ночь с 26 на 27 мая состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Даллас" - "Миннесота"

116 - 107 (33-28; 27-24; 27-35; 29-20)

Счет в серии : 3-0

"Даллас" : Дончич (33 + 7 подборов + 5 передач), Ирвинг (33 + 3 подбора + 4 передач), Хеффорд (5 + 3 блок-шота), Вашингтон (16 + 8 подборов), Д. Джонс (11) - старт; Лайвли (6), Харди (7), Грин (3), Экзам (0), Пауэлл (2).

"Миннесота" : Эдвардс (26 + 9 подборов + 9 передач), Конли (16), Гобер (9 + 10 подборов), Таунс (14 + 11 подборов), Макдэниелс (15) - старт; Рид (14), Андерсон (10), Александер-Уокер (3).

Добавим, что ни одна команда в истории плей-офф НБА не проигрывала серию, выигрывая со счетом 3-0 (154 победы и 0 поражений).