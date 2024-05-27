Умер член Зала славы НБА Билл Уолтон

На 71-м году жизни скончался член Зала славы НБА Билл Уолтон, сообщает пресс-служба Лиги.

"Билл Уолтон был поистине единственным в своем роде. Став игроком Зала славы, он изменил позицию центрового. Его уникальные универсальные навыки сделали его доминирующей силой в Калифорнийском университете и привели к тому, что он стал MVP регулярного чемпионата и финала НБА.

Затем Билл перенес свой заразительный энтузиазм и любовь к игре на телерадиовещание, где он давал проницательные и красочные комментарии, которые развлекали поколения поклонников баскетбола. Но больше всего мне запомнилось его стремление к жизни. Он постоянно присутствовал на мероприятиях лиги — всегда жизнерадостный, с улыбкой до ушей и желанием поделиться своей мудростью и теплом. Я дорожил нашей тесной дружбой, завидовал его безграничной энергии и восхищался тем временем, которое он уделял каждому встречному.

Билла, который был членом семьи NBA на протяжении 50 лет, будет очень не хватать всем тем, кто знал и любил его. Примите мои искренние соболезнования жена Билла, Лори, его сыновья, Адам, Нейт, Люк и Крис, а также его многочисленные друзья и коллеги", — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.