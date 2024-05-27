  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Умер член Зала славы НБА Билл Уолтон
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер член Зала славы НБА Билл Уолтон

Баскетбол

В годы выступлений он изменил позицию центрового

Умер член Зала славы НБА Билл Уолтон

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На 71-м году жизни скончался член Зала славы НБА Билл Уолтон, сообщает пресс-служба Лиги.

"Билл Уолтон был поистине единственным в своем роде. Став игроком Зала славы, он изменил позицию центрового. Его уникальные универсальные навыки сделали его доминирующей силой в Калифорнийском университете и привели к тому, что он стал MVP регулярного чемпионата и финала НБА.

Затем Билл перенес свой заразительный энтузиазм и любовь к игре на телерадиовещание, где он давал проницательные и красочные комментарии, которые развлекали поколения поклонников баскетбола. Но больше всего мне запомнилось его стремление к жизни. Он постоянно присутствовал на мероприятиях лиги — всегда жизнерадостный, с улыбкой до ушей и желанием поделиться своей мудростью и теплом. Я дорожил нашей тесной дружбой, завидовал его безграничной энергии и восхищался тем временем, которое он уделял каждому встречному.

Билла, который был членом семьи NBA на протяжении 50 лет, будет очень не хватать всем тем, кто знал и любил его. Примите мои искренние соболезнования жена Билла, Лори, его сыновья, Адам, Нейт, Люк и Крис, а также его многочисленные друзья и коллеги", — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.

По теме
yellow-arrow
НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Миннесоту и находится в шаге от финала
yellow-arrow
НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Индиану и увеличивает разрыв в серии
yellow-arrow
НБА. Плей-офф. Даллас побеждает Миннесоту и увеличивает отрыв в серии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости