Бостон обыграл Индиану и стал первым финалистом плей-офф НБА

Сегодня, 28 мая, в Индианаполисе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Индианой Пэйсерс" и "Бостон Селтикс". Гости одержали победу со счётом 105:102 и вышли в финал НБА (4-0 в серии с "Пэйсерс").

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс 102:105

Самым результативным игроком матча стал защитник "Бостона" Джейлен Браун. На его счету 29 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 26 очками, 13 подборами и восемью передачами.

Самым результативным в составе "Индианы" стал разыгрывающий Эндрю Нембард. Он набрал 24 очков, совершил шесть подборов и отдал 10 передач. Тяжёлый форвард Паскаль Сиакам отметился 19 очками, 10 подборами и тремя передачами.