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Назван обладатель MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА
Им стал защитник Бостона
Фото: MARCA
28 мая "Бостон Селтикс" обыграл "Индиану Пэйсерс" в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 105:102 и вышел в финал турнира (4-0 в серии).
По итогам серии MVP финала Восточной конференции был признан защитник "Бостона" Джейлен Браун. 27-летний баскетболист становился самым результативным игроком двух из четырёх матчей в серии с "Индианой".
В плей-офф Браун сыграл 14 матчей, где в среднем набирал 25 очков, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи за игру.
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