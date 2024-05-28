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Назван обладатель MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА

Баскетбол

Им стал защитник Бостона

Назван обладатель MVP финала Восточной конференции плей-офф НБА

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

28 мая "Бостон Селтикс" обыграл "Индиану Пэйсерс" в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 105:102 и вышел в финал турнира (4-0 в серии).

По итогам серии MVP финала Восточной конференции был признан защитник "Бостона" Джейлен Браун. 27-летний баскетболист становился самым результативным игроком двух из четырёх матчей в серии с "Индианой".

В плей-офф Браун сыграл 14 матчей, где в среднем набирал 25 очков, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи за игру.

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