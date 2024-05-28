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Джейсон Тейтум повторил достижение Тима Данкана

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Также подобное удавалось Леброну Джеймсу

Джейсон Тейтум повторил достижение Тима Данкана

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум вывел свою команду в финал НБА, обыграв в четвёртом матче противостояния финала Западной конференции "Индиану Пэйсерс" (105:102).

Таким образом, Тейтум стал пятым игроком в истории, который привёл свой клуб в финальную серию, будучи лидером коллектива по очкам, подборам и ассистам в плей-офф.

Помимо Джейсона, это удавалось Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012–2015) и Николе Йокичу (2023).

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