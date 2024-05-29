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НБА. Плей-офф. Миннесота побеждает Даллас и продолжает борьбу в серии

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Результаты матча плей-офф

НБА. Плей-офф. Миннесота побеждает Даллас и продолжает борьбу в серии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 мая состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Даллас" - "Миннесота"

100 - 105 (20-27; 29-22; 24-29; 27-27)

Счет в серии: 3-1

"Даллас": Дончич (28 + 15 подборов + 10 передач), Ирвинг (16), Хеффорд (12 + 8 подборов), Вашингтон (10 + 5 подборов), Д. Джонс (9) - старт; Клебер (2), Харди (13), Грин (5), Экзам (5), Пауэлл (0).

"Миннесота": Эдвардс (29 + 10 подборов + 9 передач), Конли (14), Гобер (13 + 10 подборов), Таунс (25 + 5 подборов), Макдэниелс (10) - старт; Рид (6), Андерсон (2), Александер-Уокер (6).

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