Лука Дончич вышел на девятое место по трипл-даблам в истории плей-офф НБА

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич занимает девятое место по количеству трипл-даблов в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В настоящий момент в активе словенца девять матчей в постсезоне с трёхзначными показателями в статистике.

Лидером по трипл-даблам в истории плей-офф НБА является легенда лиги Мэджик Джонсон. В его активе 30 трипл-даблов – для этого ему потребовалось сыграть в 190 матчах плей-офф. Дончич оформил девять трипл-даблов за 44 игры.