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Лука Дончич вышел на девятое место по трипл-даблам в истории плей-офф НБА
Баскетболист продолжает прогрессировать от матча к матчу
Фото: Sportsnet
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич занимает девятое место по количеству трипл-даблов в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В настоящий момент в активе словенца девять матчей в постсезоне с трёхзначными показателями в статистике.
Лидером по трипл-даблам в истории плей-офф НБА является легенда лиги Мэджик Джонсон. В его активе 30 трипл-даблов – для этого ему потребовалось сыграть в 190 матчах плей-офф. Дончич оформил девять трипл-даблов за 44 игры.
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