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Энтони Эдвардс установил рекорд в НБА по статистическим показателям

Баскетбол

Баскетболист стал самым молодым игроком, которому удавалось подобное

Энтони Эдвардс установил рекорд в НБА по статистическим показателям

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-летний защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с "Даллас Маверикс" набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач.

Как информирует статистический сервис StatMamba, Энтони стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), достигшим подобных статистических показателей в игре, в которой команда могла завершить борьбу в плей-офф.

Напомним, "Миннесота" в четвёртом матча финала Западной конференции победила "Даллас" со счётом 105:100. Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Далласа". Пятая встреча между командами состоится 31 мая в Миннеаполисе.

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