Сын Леброна Джеймса примет участие в драфте НБА

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, принял окончательное решение насчёт предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По информации ESPN US со ссылкой на агента Леброна и его друга Рича Пола, Бронни решил участвовать в драфте и не возвращаться в NCAA.

"Бронни действительно перспективный кандидат, у которого есть много возможностей для роста. Я не возлагаю на Бронни нереалистичных надежд. Он далёк от того, чтобы считаться совершенным игроком. Но у него отличный старт. У него хорошие позиции", — сказал Пол.

Ранее один из менеджеров команды НБА высказался о позиции команд по Бронни Джеймсу из-за Леброна.