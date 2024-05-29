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Сын Леброна Джеймса примет участие в драфте НБА

Баскетбол

Молодой талант не планирует возвращаться в NCAA

Сын Леброна Джеймса примет участие в драфте НБА

Фото: peoples

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, принял окончательное решение насчёт предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По информации ESPN US со ссылкой на агента Леброна и его друга Рича Пола, Бронни решил участвовать в драфте и не возвращаться в NCAA.

"Бронни действительно перспективный кандидат, у которого есть много возможностей для роста. Я не возлагаю на Бронни нереалистичных надежд. Он далёк от того, чтобы считаться совершенным игроком. Но у него отличный старт. У него хорошие позиции", — сказал Пол.

Ранее один из менеджеров команды НБА высказался о позиции команд по Бронни Джеймсу из-за Леброна.

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ЛеБрон Джеймс Бронни Джеймс
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