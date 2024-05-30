Бронни Джеймс может обойтись Лейкерс в $ 7 миллионов

Инсайдер The Athletic Йован Буха заявил, что для выбора Бронни Джеймса, сына форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, на драфте "озёрникам" может потребоваться выплатить приличную сумму.

"Есть большая вероятность того, что "Лейкерс" выберут Бронни на драфте. 17-й пик будет слишком высок для него, сейчас представляется, что он скорее игрок уровня концовки первого раунда и начала второго. Некоторые команды мне сообщили, что Джеймса ведут в диапазоне от 25-го до 40-го пика.

Если Бронни и попадёт в "Лос-Анджелес", то, скорее всего, это произойдёт через обмен или выкуп пика на драфте. Если, допустим, Джеймс будет выбран под 34-м номером, то "Лейкерс" заранее договорятся с командой, которая выберет его. Они могут либо выменять пик, либо выкупить за, примерно, $ 7 млн", — заявил Буха в эфире телеканала FOX.