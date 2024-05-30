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Дрэймонд Грин может стать тренером Голден Стэйт
Так хочет сам баскетболист
Фото: CBS Sports
Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин рассказал о своём разговоре касательно своей будущей карьеры с владельцем команды Джо Лэйкобом.
"Как-то раз Джо Лэйкоб мне сказал: "Я вижу, что ты мог бы стать нашим тренером когда-нибудь". Он сказал, что я могу стать наставником "Уорриорз" когда-нибудь потом, когда Керр завершит карьеру.
Эти слова очень многое для меня значат. Значит, владелец команды, основываясь на том, как я играю, решил, что я стану хорошим тренером. Это важная вещь! Если ты готов дать кому-то тренировать свою команду — это очень много значит.
Тем более учитывая, что наш тренер Стив Керр один из лучших специалистов в истории. Но в итоге всё равно владелец команды подумал, что я могу тоже быть тренером. Это вообще сносит мне башку", — заявил Грин в подкасте Point the Game.
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