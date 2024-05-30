Лейкерс готовы обменять Джарреда Вандербилта

"Лос-Анджелес Лейкерс" готов этим летом рассмотреть варианты обмена своего форварда Джарреда Вандербилта. Об этом на своём YouTube-канале сообщает инсайдер НБА, журналист The Athletic Джован Буха.

25-летний Вандербилт в сезоне-2023/2024 в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" набирал в среднем 5,2 очка, делал 4,8 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата при 51,8% попадания с игры. Но из-за травм Джарред сыграл лишь в 29 матчах своей команды.

Напомним, лёгкий форвард "Лос-Анджелеса" получил травму правой стопы в начале февраля, в первой половине игры с "Бостон Селтикс" (114:105), из-за чего пропустил остаток регулярного сезона.