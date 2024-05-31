Даллас обыграл Миннесоту и стал финалистом плей-офф НБА

В ночь с 30 на 31 мая состоялся поединок плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Миннесота" - "Даллас"

103 - 124 (19-35; 21-34; 33-28; 30-27)

Счет в серии : 1-4

"Миннесота" : Эдвардс (28 + 9 подборов + 6 передач), Конли (7), Гобер (9 + 5 подборов), Таунс (28 + 12 подборов), Макдэниелс (8) - старт; Рид (5), Андерсон (7), Александер-Уокер (0), Маклафлин (0), Гарза (6), Миллер (0), Майнотт (0), Мур-мл. (5).

"Даллас" : Дончич (36 + 10 подборов + 5 передач), Ирвинг (36), Хеффорд (11 + 9 подборов), Вашингтон (12 + 7 подборов), Д. Джонс (5) - старт; Клебер (3), Харди (7), Грин (2), Экзам (0), Пауэлл (2), Лайвли (9 + 8 подборов), Лоусон (1).

Добавим, что для "Маверикс" это уже третий выход в финал НБА (первые два были в 2006 и 2011 гг.). Подопечные Джейсона Кидда в финальном противостоянии сразится с "Бостоном".