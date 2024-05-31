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Назван обладатель MVP финала Западной конференции плей-офф НБА

Баскетбол

Им стал разыгрывающий Далласа

Назван обладатель MVP финала Западной конференции плей-офф НБА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

31 мая "Даллас" обыграл "Миннесоту" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счетом 103:124 и вышел в финал турнира (4-1 в серии).

По итогам серии MVP финала Западной конференции был признан защитник "Далласа" Лука Дончич. Словенец становился самым результативным игроком в четырех из пяти матчей в серии с "Миннесотой". Кроме того, защитник "Маверикс" в двух поединках с "Тимбервулвз" сделал трипл-дабл.

В плей-офф Дончич сыграл 17 матчей, где в среднем набирал 28.8 очков, совершал 9,6 подбора и отдавал 8,8 результативных передач за игру.

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Лука Дончич Даллас Маверикс плей-офф НБА
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