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Назван обладатель MVP финала Западной конференции плей-офф НБА
Им стал разыгрывающий Далласа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
31 мая "Даллас" обыграл "Миннесоту" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счетом 103:124 и вышел в финал турнира (4-1 в серии).
По итогам серии MVP финала Западной конференции был признан защитник "Далласа" Лука Дончич. Словенец становился самым результативным игроком в четырех из пяти матчей в серии с "Миннесотой". Кроме того, защитник "Маверикс" в двух поединках с "Тимбервулвз" сделал трипл-дабл.
В плей-офф Дончич сыграл 17 матчей, где в среднем набирал 28.8 очков, совершал 9,6 подбора и отдавал 8,8 результативных передач за игру.
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