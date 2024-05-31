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Луке Дончичу покорилось очередное достижение в НБА

Баскетбол

Он стал шестым игроком, которому покорилось это достижение

Луке Дончичу покорилось очередное достижение в НБА

Фото: Fox News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Словенский разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим добраться до финальной серии лиги, будучи лидером своей команде по очкам, подборам и передачам. Об этом пишет статистический сервис StatMamba.

Ранее такое удавалось лишь Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012-2015), Николе Йокичу (2023) и Джейсону Тейтуму (2024).

Дончич в нынешнем плей-офф в среднем за матч набирал 28,8 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 8,8 передачи.

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Лука Дончич
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