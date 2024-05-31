Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луке Дончичу покорилось очередное достижение в НБА
Он стал шестым игроком, которому покорилось это достижение
Фото: Fox News
Словенский разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим добраться до финальной серии лиги, будучи лидером своей команде по очкам, подборам и передачам. Об этом пишет статистический сервис StatMamba.
Ранее такое удавалось лишь Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012-2015), Николе Йокичу (2023) и Джейсону Тейтуму (2024).
Дончич в нынешнем плей-офф в среднем за матч набирал 28,8 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 8,8 передачи.
Популярное сейчас
- Кипер Днепра-1 Волынец дал согласие на переход в другой клуб УПЛ - СМИ
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Лунин не сыграет в финале ЛЧ, Атлетико идет за Довбиком, а Кавани завершил международную карьеру. Главные новости за 30 мая
- Энтони Эдвардс установил рекорд в НБА по статистическим показателям
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО