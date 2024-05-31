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Дирк Новицки отреагировал на выход Далласа в финал НБА

Баскетбол

Экс-баскетболист поздравил команду

Дирк Новицки отреагировал на выход Далласа в финал НБА

Фото: brainsly.net

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки отреагировал на выход "Даллас Маверикс" в финал НБА.

Напомним, техасский коллектив переиграл "Миннесоту Тимбервулвз" в рамках финала Западной конференции со счётом 4-1.

"Мы вышли в финал! Вперёд, ребята!" — написал Новицки в социальной сети X (ранее Twitter).

Новицки всю свою 21-летнюю карьеру в НБА провёл в "Маверикс". Он помог команде выиграть своё первое и единственное чемпионство в истории франшизы.

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