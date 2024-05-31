Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дирк Новицки отреагировал на выход Далласа в финал НБА
Экс-баскетболист поздравил команду
Фото: brainsly.net
Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки отреагировал на выход "Даллас Маверикс" в финал НБА.
Напомним, техасский коллектив переиграл "Миннесоту Тимбервулвз" в рамках финала Западной конференции со счётом 4-1.
"Мы вышли в финал! Вперёд, ребята!" — написал Новицки в социальной сети X (ранее Twitter).
Новицки всю свою 21-летнюю карьеру в НБА провёл в "Маверикс". Он помог команде выиграть своё первое и единственное чемпионство в истории франшизы.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Энтони Эдвардс установил рекорд в НБА по статистическим показателям
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн