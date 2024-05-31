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Энтони Эдвардс повторил рекорд Леброна Джеймса

Баскетбол

Баскетболист проводит великолепную серию плей-офф

Энтони Эдвардс повторил рекорд Леброна Джеймса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс закончил своё выступление в нынешнем плей-офф, набрав в общей сложности 441 очко, 112 подборов и 104 результативные передачи.

Таким образом, он стал вторым 22-летним игроком в истории плей-офф после Леброна Джеймса (2007), кому удавалось набрать за один постсезон более 400 очков, 100 подборов и 100 ассистов.

"Миннесота" в финале конференции уступила "Даллас Маверикс" со счётом 1-4.

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