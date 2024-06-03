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Яннис Адетокунбо сыграет в отборе на Олимпийские игры — 2024

Баскетбол

Главный тренер подтвердил участие баскетболиста

Яннис Адетокунбо сыграет в отборе на Олимпийские игры — 2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной команды Греции Вассилис Спанулис подтвердил участие популярного тяжёлого форварда и лидера "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо в олимпийском отборочном турнире ФИБА, который состоится в городе Пирее, Греция. Об этом пишет портал Basket News.

Участие греческого форварда некоторое время было под вопросом из-за серьёзной травмы, с которой он столкнулся в составе "Бакс" перед началом плей-офф НБА. Соперниками Греции в турнире станут сборные Словении и Хорватии.

Напомним, Яннис получил травму 10 апреля в матче с "Бостоном".

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Яннис Адетокумбо
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