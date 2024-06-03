Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы цены на самые дешевые билеты финальной серии НБА
Они являются самыми высокими за всю историю лиги
Фото: loveinsuar.live
Сервисы по продаже билетов на мероприятия опубликовали цены на матчи финальной серии НБА между "Даллас Маверикс" и "Бостон Селтикс". Цены на самые дешёвые билеты варьируются между $ 793 и $ 857.
Напомним, средняя цена билетов на вторичном рынке составляет $ 4150. Согласно источникам, данная цена билетов на финал НБА является самой высокой в истории НБА.
Второе место по этому показателю занимает стоимость билетов на финальную серию 2019 года между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс". Тогда средняя цена составляла $ 3899.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 3.06.2024
- Ребров объявил заявку на товарищеский матч с Германией
- Бронни Джеймс может обойтись Лейкерс в $ 7 миллионов
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО