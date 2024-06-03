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Названы цены на самые дешевые билеты финальной серии НБА

Баскетбол

Они являются самыми высокими за всю историю лиги

Названы цены на самые дешевые билеты финальной серии НБА

Фото: loveinsuar.live

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сервисы по продаже билетов на мероприятия опубликовали цены на матчи финальной серии НБА между "Даллас Маверикс" и "Бостон Селтикс". Цены на самые дешёвые билеты варьируются между $ 793 и $ 857.

Напомним, средняя цена билетов на вторичном рынке составляет $ 4150. Согласно источникам, данная цена билетов на финал НБА является самой высокой в истории НБА.

Второе место по этому показателю занимает стоимость билетов на финальную серию 2019 года между "Голден Стэйт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс". Тогда средняя цена составляла $ 3899.

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