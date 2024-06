Мик Нори может стать новым главным тренером Кливленд Кавальерс

"Кливленд" получил разрешение на проведение собеседования с Миком Нори, который претендует на пост главного тренера команды, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровский.

Сейчас Мика Нори работает ассистентом главного тренера "Миннесоты".

Напомним, что после поражения от "Бостона" "Кавальерс" рассторгли контракт с Джей Би Бикерстаффом.

