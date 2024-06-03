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Мик Нори может стать новым главным тренером Кливленд Кавальерс

Баскетбол

Команда получила разрешение на проведение собеседования

Мик Нори может стать новым главным тренером Кливленд Кавальерс

Фото: milehighsports.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кливленд" получил разрешение на проведение собеседования с Миком Нори, который претендует на пост главного тренера команды, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровский.

Сейчас Мика Нори работает ассистентом главного тренера "Миннесоты".

Напомним, что после поражения от "Бостона" "Кавальерс" рассторгли контракт с Джей Би Бикерстаффом.

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