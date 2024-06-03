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Мик Нори может стать новым главным тренером Кливленд Кавальерс
Команда получила разрешение на проведение собеседования
Фото: milehighsports.com
"Кливленд" получил разрешение на проведение собеседования с Миком Нори, который претендует на пост главного тренера команды, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровский.
Сейчас Мика Нори работает ассистентом главного тренера "Миннесоты".
Напомним, что после поражения от "Бостона" "Кавальерс" рассторгли контракт с Джей Би Бикерстаффом.
The Cleveland Cavaliers received permission to interview Minnesota Timberwolves assistant Micah Nori for franchise’s head coaching job, sources tell ESPN. Nori has also talked with the Lakers for vacancy there. Nori is an Ohio native. pic.twitter.com/pqmD4u802c— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2024
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