  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джеймс Харден назвал величайшего баскетболиста всех времен
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Харден назвал величайшего баскетболиста всех времен

Баскетбол

Баскетболист высказался о лучшем игроке

Джеймс Харден назвал величайшего баскетболиста всех времен

Фото: nbamaniacs.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден признался, что полюбил баскетбол благодаря легендарному игроку "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту.

"Кого я считаю величайшим игроком? Был только один человек, который заставил меня влюбиться в игру, и это Коби Брайант. Поскольку я родом из Лос-Анджелеса и был фанатом "Лейкерс", я наблюдал, как он развивается и выигрывает чемпионаты.

Видел его страсть и любовь к игре, наблюдал за тем, что он сделал для баскетбола. Именно поэтому я начал играть в баскетбол. Я научился навыкам на площадке, но влюбился в игру благодаря ему", — приводит слова Хардена Hoopshype.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за "Лос-Анджелес". Вместе с "озёрниками" он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

По теме
yellow-arrow
Мик Нори может стать новым главным тренером Кливленд Кавальерс
yellow-arrow
Названы цены на самые дешевые билеты финальной серии НБА
yellow-arrow
Яннис Адетокунбо сыграет в отборе на Олимпийские игры — 2024
Джеймс Харден
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости