Джеймс Харден назвал величайшего баскетболиста всех времен

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден признался, что полюбил баскетбол благодаря легендарному игроку "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту.

"Кого я считаю величайшим игроком? Был только один человек, который заставил меня влюбиться в игру, и это Коби Брайант. Поскольку я родом из Лос-Анджелеса и был фанатом "Лейкерс", я наблюдал, как он развивается и выигрывает чемпионаты.

Видел его страсть и любовь к игре, наблюдал за тем, что он сделал для баскетбола. Именно поэтому я начал играть в баскетбол. Я научился навыкам на площадке, но влюбился в игру благодаря ему", — приводит слова Хардена Hoopshype.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за "Лос-Анджелес". Вместе с "озёрниками" он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.