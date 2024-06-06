Бостон - Даллас: кто станет лицом НБА: кто станет лицом НБА. Превью финальной стадии плей-офф

Уже сегодня ночью по Киеву начнется главная серия сезона в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Если финалиста от Восточной Конференции можно было предсказать с вероятностью +- 70%, то победитель Западной Конференции вызвал откровенное удивление. Главным фаворитом специалисты считали действующего на тот момент чемпиона - "Денвер", хватало ожиданий от "Оклахомы" и "Миннесоты", некоторые ставили на "Клипперс" и "Лейкерс". Но Запад в этом сезоне будет представлять в финале пятая команда регулярного сезона "Даллас Маверикс".

Путь к финалу

"Бостон": "Майами" - 4:1; "Кливленд" - 4:1; "Индиана" - 4:0

"Даллас": "Лос-Анджелес Клипперс" - 4:2; "Оклахома-Сити" - 4:2; "Миннесота" - 4:1

"Селтикс" дошли до финала кавалерийской поступью, в режиме регулярного сезона. Это следует объяснить сверхлегкой даже на фоне общей слабости Востока сеткой. Кроме того, на стороне "Кельтов" были и обстоятельства: "Хит" еще до серии потеряли Джимми Батлера; "Кливленд" в третьем матче остался без Донована Митчелла; "Индиана" последние две игры серии обходилась без Тайриза Халибьортона. Как следствие, команда из Массачусетса преодолела своих соперников в стиле "Кливленда" времен второго пришествия Леброна, даже несмотря на потерю основного центрового Кристапса Порзингиса.

"Мэвс" ни в одном из раундов не имели преимущества собственной площадки. Неудивительно, что уже противостояние первого раунда с "Клипперс" было нелегким. Во время серии несколько повреждений получил Лука Дончич. Словенец был вынужден несколько видоизменить свой стиль игры: уменьшить количество проходов, больше атаковать с дистанции и активнее заигрывать партнеров. Это сработало: техасцы одолели проклятие "Клипперс", затем на опыте прошли молодую "Оклахому". Могло показаться, что в финале Конференции техасцам будет туго: куражные "Тимбервулвз" отправили на рыбалку Николу Йокича и компанию, а физическое состояние Дончича вызывало все больше сомнений. Впрочем, "Даллас" блестяще пристыдил скептиков, а дуэт Лука - Кайри не оставил никаких шансов связке Эдвардс - Таунс.

История

Исторически эти коллективы сравнивать крайне сложно. "Бостон" - 17-кратный чемпион НБА, один из двух самых титулованных клубов всех времен (аналогичные достижения у "Лейкерс"). Боб Коузи, Билл Расселл, Джон Хавличек, Ларри Берд, Роберт Пэриш, Пол Пирс, Кевин Гарнетт - это еще не все члены "Зала Славы", в разное время надевавшие на себя зеленое джерси. Правда, последний раз "Кельты" становились чемпионами в 2008 году. С тех пор Бостон еще дважды был близок к кубку Ларри О`Брайена, но уступал в решающих сериях "Лейкерс" и "Уорриорс".

"Даллас" - относительно молодая франшиза, основанная в 1980 году. За "Мэвс" выступало не так много игроков уровня топ-100 всех времен (по крайней мере, находившихся на пике): Стив Нэш, нынешний тренер команды Джейсон Кидд, Дирк Новицки. Именно с немецким блондином связаны все немногочисленные достижения техасов: проигранный финал 2006 года и легендарное чемпионство в 2011-м. Та победа считается одной из самых тяжелых и самых сенсационных в истории лиги, ведь Мэвс на пути к победе выбили "Лейкерс" Коби Брайанта и Пау Газоля, "Оклахому" Дюранта и Вестбрука, а в финале оставили ни с чем легендарное Биг Трио из "Майами" - Джеймса, Уэйда и Боша. Путь нынешней формации "Ковбоев" несколько напоминает сезон 13-летней давности. С одним уточнением - тогда это была команда Дирка Новицки и ветеранов со звездным прошлым, ныне же у Луки Дончича есть мощная звездная поддержка по имени Кайри Ирвинг.

Противостояние команд

Учитывая вышесказанное, нетрудно догадаться, что в плей-офф "Бостон" и "Даллас" не пересекались, потому что выступают в разных Конференциях, а оба финала техасцы играли с "Майами". Поднимать всю статистику встреч команд в регулярке не имеет смысла, ведь это не будет показательным. Достаточно вспомнить матчи в этом сезоне. И 23 января, и 2 февраля победили "Кельты" - 119:110 и 138:110 соответственно. Следует отметить, что во второй игре "Маверикс" выступали окончательно сформированным составом - после того, как в результате трейда получили Дэниела Хеффорда и ПиДжея Вашингтона.

Ключевые противостояния

Ключ к победе над "Далласом" - противодействие игре Дончича и Ирвинга. У дуэта было несколько не слишком удачных матчей на протяжении пути к финалу, однако ни разу звезды не проваливались одновременно. Если не остановить, то хотя бы ограничить выдающихся скореров, очевидно, попытаются защитники "Бостона" Деррик Уайт и Дрю Холидей. Эти ребята - сильные оборонительные игроки, Холидей - вообще один из лучших персональщиков лиги. Он имеет достаточно быстрые ноги, чтобы эффективно бегать за Кайри, и приличный атлетизм, чтобы не дать себя продавить Луке. Возможно, при необходимости размениваться на словенца будет и Джейлен Браун. Вообще, оборона - это, по моему мнению, едва ли не самый главный козырь "Селтикс", ведь абсолютно каждый игрок их стартовой "пятерки" способен качественно работать в защите. Одна из главных черт техасов в атаке - аллей-упы, которыми Дончич нагружает Хеффорда, Лайвли и Джонса. Этот метод работал против всех соперников по плей-офф. В этом контексте архиважно для "Селтикс" восстановление после травмы камбаловидной мышцы Кристапса Порзингиса. Латвийский "Единорог" может существенно снизить эффект этого атакующего приема "Далласа".

"Мэвс", в свою очередь, придется сдерживать звездный дуэт "Бостона" Джейлен Браун и Джейсон Тейтум. Априори главная звезда "Зеленых" - последний. Джейсон - самый результативный игрок команды (средний показатель в этом плей-офф - 27 очков за игру), но МѴР плей-офф Восточной Конференции получил Браун. Джейлен, хоть и набирал в среднем ровно на очко меньше, отыграл стабильнее, лучше выглядел в концовках, атаковал значительно эффективнее - 54.1% с игры, 36.8 - из-за дуги (у Тейтума - 44.2 и 29% соответственно). Впрочем, очевидно, что главное противостояние серии - Тейтум против Дончича. Оно выходит за пределы финала. Как по мне, победитель этой дуэли, кроме полученного чемпионского перстня, станет главным "лицом" лиги в ближайшие годы.

Еще одна задача для Джейсона Кидда и его штаба - как противостоять дальнобойной артиллерии "Селтикс". "Бостон" - сильнейшая команда сезона в этом компоненте. Присутствие Порзингиса заставит бигменов Далласа оставлять "краску" незащищенной. Или не делать этого и ловить кучу трехочковых от латвийского центра. Нечего и напоминать, какую опасность в этом компоненте представляют Браун, Тейтум, Уайт и Холидей, каждый из которых (кроме JT) в пост-сезоне реализовывает дальние с эффективностью не менее 36.8%.

Знаете ли вы, что...

Наверное, знаете:) Но напомню: у каждого из коллективов есть "свой среди чужих, чужой среди своих". Кристапс Порзингис в 2019-2022 годах выступал за "Даллас". За 3 сезона латвиец не сработался с Дончичем, после чего, транзитом через "Вашингтон", оказался в "Бостоне". По состоянию на сейчас Порзи - пятый в лиге по эффективности защиты под корзиной.

В период с 2017 по 2019 годы Кайри Ирвинг был игроком "Селтикс". Австралиец не справился с ролью первой звезды при юных Тейтуме и Брауни. После этого он попробовал себя в "Бруклине", а в 2023 году звездного защитника обменяли в "Даллас".

Тренеры

Назвать разницу в опыте между наставниками "пропастью" было бы неправильно, но то, что в этом кейсе преимущество на стороне "Мэвс" - для меня очевидно. Джейсон Кидд работает главным тренером 9 лет, "Даллас" - его третья команда. Его оппонент Джо Мазулла работает второй год, став главным в "Селтикс" исключительно из-за увольнения на фоне секс-скандала вполне успешного тренера Айме Удоки. Да, в этом сезоне Бостон сдвинулся с мертвой точки, успешно оправдывая статус главного фаворита сезона. Но сколько в этом заслуги Джо - загадка. Джейсон Кидд всего за полтора года построил почти новую команду; успешно, несмотря на всеобщий скепсис, поделил мяч между Дончичем и Ирвингом; почти идеально встроил двух новых бигменов за несколько месяцев; раскрыл Дерека Лайвли; превратил победителя конкурса данков Деррика Джонса в хорошего 3&D-исполнителя; сделал суператакующую команду значительно более гибкой. К чести Мазуллы - он, кажется, научил свою команду играть концовки. По крайней мере, в серии с "Индианой" Кельты забрали их все.

Прогноз

"Далласу" будет архисложно. На стороне "Бостона" - преимущество площадки, более сильный состав, больший общий опыт игроков. Если у "Селтикс" полетит - будет еще тяжелее. Но у "Маверикс" есть Лука и Кайри - лучший скоринг-дуэт лиги, который прекрасно раскрывает сильные стороны ролевых игроков. И у них тоже может полететь. Количественно - меньше, но в те моменты, когда это будет наиболее необходимо. Менталитет Луки однозначно выглядит убедительнее, чем у Тейтума. Возможно, решающими станут мелочи.

Прогноз: 3:4 в пользу "Далласа"

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