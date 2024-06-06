Сборная Испании по баскетболу назвала состав на Олимпиаду в Париже

Сборная Испании по баскетболу назвала предварительную заявку из 16 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По информации пресс-службы испанской команды, в список вошли следующие игроки: Альберто Абальде, Руди Фернандес, Серхио Льюль (все — "Реал" Мадрид), Алекс Абринес, Дарио Брисуэла, Вилли Эрнангомес, Джо Парра (все — "Барселона"), Санти Альдама ("Мемфис Гриззлиз"), Лоренцо Браун ("Маккаби" Тель-Авив"), Альберто Диаз, Янкубу Сима (все — "Уникаха"), Серхи Гарсия ("Бреоган"), Усман Гаруба ("Голден Стэйт Уорриорз"), Фран Герра, Эдгар Вицедо (все — "Тенерифе"), Хуанчо Эрнангомес ("Панатинаикос"), Хаби Лопес-Аростеги, Хайме Прадилья, Хосеп Пуэрто (все — "Валенсия"), Хуан Нуньес ("Ратиофарм" Ульм), Микель Сальво ("Гран-Канария"), Санти Юста ("Сарагоса").

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.