Женская сборная Украины 3х3 вышла в ½ этапа Женской серии в Улан-Баторе

Баскетболистки возглавили квартет А по итогам трех поединков. Сначала "желто-синие" разгромили команду Монголии U23 (21:3), а затем победили основной национальный коллектив страны (21:14).

Две стартовые победы уже гарантировали выход в плей-офф. Но украинки не собирались на этом останавливаться и в третьем туре обыграли Филиппины (21:16). Эта виктория позволила сборной выйти в полуфинал.

В составе нашей команды Мириам Уро-Ниле заработала 29 очков в этих встречах.