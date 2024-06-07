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Женская сборная Украины 3х3 вышла в ½ этапа Женской серии в Улан-Баторе

Баскетбол

Спортсменки успешно сыграли на групповом этапе

Женская сборная Украины 3х3 вышла в ½ этапа Женской серии в Улан-Баторе

Фото - ФБУ

Новина українською

Баскетболистки возглавили квартет А по итогам трех поединков. Сначала "желто-синие" разгромили команду Монголии U23 (21:3), а затем победили основной национальный коллектив страны (21:14).

Две стартовые победы уже гарантировали выход в плей-офф. Но украинки не собирались на этом останавливаться и в третьем туре обыграли Филиппины (21:16). Эта виктория позволила сборной выйти в полуфинал.

В составе нашей команды Мириам Уро-Ниле заработала 29 очков в этих встречах.

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Источник:
Федерація баскетболу України
Опубликовал: Александр Симченко
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